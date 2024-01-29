Руководство «Дженоа» приблизилось к сделкам по двум футболистам «Марселя».

Украинский полузащитник «красно-синих» Руслан Малиновский, выступающий на «Луиджи Феррарис» на правах аренды, будет выкуплен за семь миллионов евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Также в Италию переезжает и нападающий Витор Оливейра, который присоединится на правах аренды с опцией выкупа за 25 миллионов евро. Во вторник, 30 января, португалец пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с новым клубом.

В 19 матчах Серии А Малиновский забил два гола при одном ассисте. Витор Оливейра в 18 встречах Лиги 1 стал автором трёх забитых мячей при двух результативных передачах.