Центральный защитник молодёжной команды «Палмейрас» Педро Фелипе вторую часть сезона проведёт в туринском «Ювентусом», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 19-летний футболист завтра, 30 января, прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра. У «старой синьоры» будет право выкупа за два миллиона евро. Его соглашение с «Палмейрасом» рассчитано до 31 декабря 2026 года.

В текущем сезоне Педро Фелипе принял участие в четырех играх чемпионата Копиньи, но не смог отметиться результативными действиями.

«Ювентус» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.