Нападающий итальянской «Салертнитаны» Эрик Ботхейм близок к переходу в шведский «Мальмё», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети.

Напомним, что 24-летний футболист подписал контракт с «Краснодаром» в зимнее трансферное окно из «Будё-Глимт» за 7,5 миллионов евро, однако через несколько месяцев разорвал контракт из-за политической ситуации в мире.

Портал Transfermarkt оценивает его в 2,8 миллионов евро. В текущем сезоне норвежец принял участие в десяти играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.