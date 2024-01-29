Сплитский «Хайдук», один из самых знаменитых и титулованных футбольных клубов Хорватии, подтвердил переход в свой стан Йосипа Брекало. Клуб достиг соглашения с «Фиорентиной» об аренде 25-летнего нападающего до конца текущего сезона. В новом клубе хорват будет играть под 70-м номером на спине.

Брекало 25 лет, его текущий контракт связывает с «Фиорентиной» до лета 2026 года. В этом сезоне Йосип провёл за «фиалок» 18 матчей во всех турнирах, однако за этот период он успел отличиться лишь одним забитым голом, что довольно плохо для его позиции и статуса. Играет футболист в нападении, в частности левым вингером.