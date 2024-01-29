Вингер «Фиорентины» Йосип Брекало в ближайшее время станет игроком «Хайдука», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Как сообщает источник, хорватский заплатит за шестимесячную аренду 100 тысяч евро, также 100 тысяч будут предусмотрены в качестве бонусов при победе в национальном чемпионате.

В текущее трансферное окно «Хайдук» уже подписал опытных футболистов: полузащитника Ивана Перишича и нападающего Николу Калинича.

После 20 туров чемпионата Хорватии «Хайдук» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Риеке» по дополнительным показателям.