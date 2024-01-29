​Жером Боатенг близок к переходу в клуб Серии А

В ближайшее время защитник Жером Боатенг может подписать контракт с «Салернитаной». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, во второй половине дня понедельника агент 35-летнего немца проведёт переговоры с клубом Серии А. Боатенг уже готовится к вылету в Италию – он выдвинул умеренные финансовые требования «Салернитане».

Жером Боатенг не имеет клуба с лета после ухода из «Лиона». Защитник известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Баварию».

Добавим, что «Салернитана» сейчас располагается на 20-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.