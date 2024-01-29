Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Дзенои в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре полузащитника команды из Бергамо Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, российский футболист сумел воспользоваться шансом и стать очень важным для «Аталанты» игроком.

«Миранчук показал пример, как надо пользоваться шансом. Сейчас он очень важный игрок для «Аталанты», у него отличное взаимопонимание с де Кетеларе, их связка очень опасна. Хорошо, что «Аталанта» удержала его зимой. Посмотрим, что будет после возвращения Лукмана, возможно Миранчук будет играть в какой-то другой роли», — сказал Дзенои

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.