Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Аталанты» Дзенои: «Миранчук показал пример, как надо пользоваться шансом» эксклюзив

29 Января 2024 • 14:47 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
04.02 20:00

Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Дзенои в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре полузащитника команды из Бергамо Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, российский футболист сумел воспользоваться шансом и стать очень важным для «Аталанты» игроком.  

«Миранчук показал пример, как надо пользоваться шансом. Сейчас он очень важный игрок для «Аталанты», у него отличное взаимопонимание с де Кетеларе, их связка очень опасна. Хорошо, что «Аталанта» удержала его зимой. Посмотрим, что будет после возвращения Лукмана, возможно Миранчук будет играть в какой-то другой роли», — сказал Дзенои

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Кристиан Дзенои ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Января
13:19
Каррера: «Решение Миранчука остаться в «Аталанте» было правильным»
28 Января
18:13
Алейников рассказал, с чем связан прогресс Миранчука в Италии
16:09
Мостовой: Миранчук кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты»
13:51
Каррера: «Миранчук стал важным игроком для Гасперини»
13:42
Черевченко: «Миранчук выиграл конкуренцию в «Аталанте»
09:58
Шалимов: «Миранчуку нужна стабильность»
27 Января
21:28
Тарханов: «Гасперини верит в Миранчука»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала» Хави: «Я прекрасно понимаю Клоппа» Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
«Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.01.24 в 22:45
Салернитана Салернитана
Рома Рома
5.20 3.70 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый популярный клуб в соцсетях
14:10 · Италия. Серия А
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» может помочь «Ювентусу» купить хавбека «матрасников»
13:19 · Италия. Серия А
Каррера: «Решение Миранчука остаться в «Аталанте» было правильным»
13:00 · Италия. Серия А
Когда закрывается зимнее трансферное окно в Италии
12:10 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб готов составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Леау
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера: «Корай может оказаться этой зимой в России»
11:02 · Италия. Серия А
Нападающий «Милана» Леау: «Мне очень жаль всех темнокожих футболистов»
10:48 · Италия. Серия А
Индзаги назвал скрытый джокер «Интера»
10:40 · Англия. Чемпионшип
«Лацио» предлагал 16 миллионов за полузащитника из Англии
10:33 · Италия. Серия А
Два клуба нацелились на полузащитника «Наполи»
10:06 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл нового защитника в испанском клубе
08:30 · Италия. Серия А
«Интер» продлил беспроигрышную серию в Серии А
05:56 · Италия. Серия А
Леау: «Ибрагимович - один из нас»
05:22 · Италия. Серия А
Милик извинился за своё удаление
05:10 · Италия. Серия А
Симеоне ответил на вопрос о Мойзе Кине
Все новости
Рекомендуем