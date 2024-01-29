Каррера: «Решение Миранчука остаться в «Аталанте» было правильным»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, российский футболист поступил правильно, решив остаться в «Аталанте» и продолжить бороться за место в основном составе команды.

«Алексей Миранчук прогрессирует с каждым днём. Решение остаться в «Аталанте» и бороться за своё место в составе было правильным. Думаю, Алексей добьётся успеха в Италии, у него есть качества для этого», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.