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Чемпионат Италии. Серия А

Когда закрывается зимнее трансферное окно в Италии

29 Января 2024 • 13:00 Комментировать

В январе 2024 года итальянские клубы не отметились громкими трансферами на вход. Более того, Серию А покинули защитник Раду Дрэгушин, который сменил «Дженоа» на «Тоттенхэм», а также хавбек «Наполи» Эльиф Элмас, который был продан в «РБ Лейпциг». Чемпионы страны потратили вырученные средства на переход хавбека Сириля Нгонжа из «Вероны» и аренду перспективного полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре.

Трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля. В ближайшие дни будут финализированы многие сделки, среди которых выделяется потенциальный трансфер Мойзе Кина по маршруту «Ювентус» -> «Атлетико».

Топ-25 трансферов зимнего трансферного окна 2023/2024

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