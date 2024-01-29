Нападающий «Милана» Леау: «Мне очень жаль всех темнокожих футболистов»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался в поддержку одноклубника Майка Меньяна, который подвергся расистским высказываниям по ходу поединка чемпионата Италии против «Удинезе».

«Нам нужно продолжать бороться с этим. Расизм нельзя искоренить, но мы не должны молчать. Майк очень нервничал из-за этого, ему не хотелось продолжать игру, ведь подобное происходит не в первый раз. Мне очень жаль всех темнокожих футболистов. Расизм – это то, с чем нужно бороться и игрокам, и клубам», - передает слова португальского нападающего Sport Mediaset.

После 22 туров чемпионата Италии «россонери» набрали 46 баллов. Миланская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А.