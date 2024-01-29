Индзаги назвал скрытый джокер «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об игре полузащитника Симоне Аслани в поединке чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0). Хавбек отметился голевой передачей в прошедшем матче.

«Аслани был невероятен. У меня никогда не было сомнений в этом футболисте. Думаю, он уже может претендовать на стабильное место в составе команды. Рад, что ему удалось сделать результативную передачу. Он отлично показывает себя», - передает слова наставника Football-Italia.

После 21 матча чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 54 балла и занимают первое место в турнирной таблице.