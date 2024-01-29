Два клуба нацелились на полузащитника «Наполи»

23-летний полузащитник Джанлука Гаэтано, правами на которого владеет «Наполи», пользуется спросом среди других итальянских клубов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, в подписании хавбека заинтересованы два клуба. Речь идет о «Лечче» и «Салернитане». Оба претендента хотят взять Гаэтано в аренду до завершения сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Джанлука поучаствовал в 13 встречах за неаполитанцев. Полузащитник отметился голом и результативной передачей.

«Наполи» провально выступает в Серии А. После 21 тура команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице.