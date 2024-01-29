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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл нового защитника в испанском клубе

29 Января 2024 • 10:06 Комментировать

«Милан» подыскивает усиление в оборонительную линию команды. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в сферу интересов итальянского топ-клуба попал защитник испанского «Леванте» Абубакар Сангаре. «Россонери» готовы выделить на приобретение 16-летнего футболиста два миллиона евро. Миланцы хотят подписать Сангаре и оставить его в аренде в «Леванте» до завершения нынешнего сезона.

После 22 туров чемпионата Италии миланский коллектив набрал 46 баллов. «Россонери» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Ювентуса» на семь очков.

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