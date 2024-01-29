«Интер» продлил беспроигрышную серию в Серии А

В поединке 22-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» встречался с «Фиорентиной». Подопечные Симоне Индзаги отпраздновали минимальную победу над «фиалками» со счетом 1:0.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия «нерадзурри» в рамках Серии А достигла 15 матчей. В этих играх миланский коллектив одержал 12 побед и трижды сыграл вничью.

После 22 сыгранных туров подопечные Индзаги набрали 54 балла и лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии. Далее располагаются туринский «Ювентус» и «Милан».

Следующую встречу «Интер» сыграет против «старой синьоры». Матч пройдет в Милане 4 февраля.