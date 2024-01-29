Леау: «Ибрагимович - один из нас»

Португальский нападающий Рафаэл Леау рад тому, что в команду вернулся Златан Ибрагимович. Он высоко ценит шведского нападающего, с которым они вместе успели поиграть пару-тройку сезонов после появления Леау в «Милане». Сейчас Ибрагимович перешел на административную работу, но Леау считает его важным членом команды, своего рода двенадцатым игроком:

- Он такой же, как всегда, ничуть не изменился. Я хотел бы еще поиграть с ним. Ибрагимович - невероятная личность. «Милан» правильно сделал, что нашел ему новое место в структуре. С ним у нас как двенадцатый игрок на поле. Он - один из нас, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.