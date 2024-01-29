Милик извинился за своё удаление

Польский нападающий Аркадиуш Милик очень сильно подвел свойю клуб в очередном матче итальянского чемпионата, он быстро получил красную карточку, в результате чего «Ювентус» почти весь матч провел вдесятером. В итоге Милику пришлось извиняться перед командой за свою оплошность.

- Мне жаль, я не хотел подставлять команду. Не было такого намерения. Извиняюсь. Форца «Ювентус», - написал в социальных сетях Милик.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть со своим главным конкурентом - миланским «Интером». Эта игра состоится четвертого февраля.