Индзаги объяснил, почему Димарко не сыграл против «Фиорентины»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, почему не выпустил на поле одного из ключевых игроков своей команды.

26-летний футболист попал в заявку на матч Серии А против «Фиорентины», но провёл его на скамейке запасных. Место итальянца на левом фланге занял Карлос Аугусто. Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 1:0.

«Я оценил ситуацию. Аугусто вышел в старте, и в какой-то момент я думал предоставить время Димарко, но «Фиорентина» продолжала выпускать физически сильных игроков. Я знал, что последние минуты матча будут напряжёнными. Димарко сыграл два финала подряд [полуфинал и финал Суперкубка], поэтому я принял такое решение», – поведал на пресс-конференции Индзаги.