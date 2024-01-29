​Леау: «Меньяна оскорбляют уже не в первый раз»

Португальский нападающий Рафаэл Леау, уже давно знакомый с Майком Меньяном, голкипером «Милана» (они выступали вместе еще во Франции), прокомментировал скандал с расисткими высказываниями в адрес вратаря. По словам Леау, столь резкая реакция на произошедшее вызвана тем, что подобное с Меньяном происходит не в первый раз.

- Меньян не хотел играть, и его можно понять, потому что с ним такое происходит не в первый раз. Мы все поддержали его. С этими ситуациями надо что-то делать, так не может продолжаться, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Майк Меньян выступает за «Милан» с 2021 года.