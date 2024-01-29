​Леау: «Плакал, когда выиграл Скудетто»

В 2022 году итальянский «Милан» выиграл чемпионат Италии, это случилось спустя одиннадцать лет после предыдущей победы клуба в Серии А. Немалую роль к этому приложил Рафаэл Леау, и сегодня выступающий за «Милан». Он вспомнил тот день и признался, что после победы в чемпионате даже плакал:

- Это день, который я никогда не забуду. В тот день мы все почувствовали, что это наш день. Я плакал от счастья. Это один из самых важных дней моей карьеры, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета французского «Лилля».