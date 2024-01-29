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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Моя книга - подарок всем фанатам»

29 Января 2024 • 03:45 Комментировать

Не так давно мы сообщали о том, что португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау написал книгу, назвав ее «Улыбка». В интервью итальянскому журналисту Фабио Фацио он пояснил, что сделал это для того, чтобы поклонники смогли узнать получше его личность.

- Мои поклонники теперь смогут узнать побольше обо мне. О моем детстве, о моей жизни, обо всем. Это подарок моим поклонникам, - заявил Леау.

Напомним, что португальский нападающий выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета португальского «Спортинга» и французского «Лилля». Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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Милан Рафаэл Леау
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03:45 · Италия. Серия А
​Леау: «Моя книга - подарок всем фанатам»
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