​Леау: «Моя книга - подарок всем фанатам»

Не так давно мы сообщали о том, что португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау написал книгу, назвав ее «Улыбка». В интервью итальянскому журналисту Фабио Фацио он пояснил, что сделал это для того, чтобы поклонники смогли узнать получше его личность.

- Мои поклонники теперь смогут узнать побольше обо мне. О моем детстве, о моей жизни, обо всем. Это подарок моим поклонникам, - заявил Леау.

Напомним, что португальский нападающий выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета португальского «Спортинга» и французского «Лилля». Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.