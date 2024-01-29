​Зоммер: «Уверен, что первым успел к мячу»

Миланский «Интер» обыграл в очередном туре итальянского чемпионата «Фиорентину», а швейцарский голкипер Янн Зоммер приложил к этому руку - сперва он стал виновником пенальти, а затем успешно взял его. После игры Зоммер прокомментировал ее итоги и выразил уверенность в том, что он сыграл корректно в эпизоде с пенальти.

- Трудно сказать по поводу пенальти, мне кажется, что я успел к мячу первым. Арбитр так решил, значит так и было. Я отразил удар, чем очень доволен, потому что этому предшествовала упорная работа, мы изучаем соперников перед матчем, в том числе и такие аспекты, - цитирует слова Зоммера fcinter1908.it.