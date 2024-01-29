​Леау: «Мне не хватает Мальдини»

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что ему не хватает советов Паоло Мальдини. Легендарный бывший защитник был уволен из клуба летом прошлого года, и уже не раз игроки команды признавались, что это большая утрата для «Милана».

- Мальдини был первым, кто помог мне, когда я перешел в «Милан». Во-первых, он пригласил меня пообщаться и сказал, что ему очень приятно видеть меня в команде. Это важно. Мне не хватает Паоло. Это сильная личность, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета французского «Лилля».