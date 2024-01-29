​Лаутаро Мартинес: «Идём своей дорогой»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал успех своей команды в очередном, двадцать втором туре чемпионата Италии. Его команда обыграла «Фиорентину», а Лаутаро забил единственный гол встречи. Он заявил, что «Интер», отыгравший еще два очка у «Ювентуса» и «Милана», не обращает внимания на результаты соперников:

- Мы идем своей дорогой, не смотрим и не говорим ни о ком. Идем к нашим целям. Отлично, ребята, - цитирует слова Лаутаро fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с главным своим конкурентом - туринским «Ювентусом». Это случится четвертого февраля.