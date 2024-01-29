Симоне Индзаги – о победе «Интера»: «Могу только поаплодировать команде»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после минимальной победы над «Фиорентиной».

Автором единственного гола стал Лаутаро Мартинес, забивший на 14-й минуте. «Нерадзурри» вернулись на первое место в таблице Серии А, на одно очко опередив «Ювентус», при этом туринцы ещё и провели на один матч больше.

«Конечно, после забитого нами гола было много эпизодов, где можно было сыграть получше, но я не могу ни в чём упрекнуть этих ребят. Мы выиграли 17 матчей из 21, забили 50 голов, пропустив только 10, поэтому я могу лишь поаплодировать команде.

Все матчи сложны, и особенно выездные встречи с такими сильными соперниками, как «Фиорентина». Текущий этап сезона очень важен», – сказал в интервью DAZN Индзаги.