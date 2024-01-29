«Фиорентина» упустила шанс остановить «Интер»

В центральном матче 19-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» могла притормозить «Интер». Команды резво стартовали, флорентийцы начали коллекционировать офсайды, а соперник после пристрелки открыл счет. Подача с углового к ближней штанге, и Лаутаро Мартинес в жесткой борьбе головой пробил под перекладину - 0:1. Под конец игры спорный пенальти в ворота «Интера» - Янн Зоммер на выходе сыграл кулаком в мяч и коснулся соперника, судья указал перстом на 11 метров. Николас Гонсалес пробил несильно и левее центра ворот, а голкипер легко парировал.
«Интер» вернулся на вершину таблицы и опережает «Ювентус» на очко, имея матч в запасе. «Фиалки» делят пятое место.
Протокол игры
|14'Мартинес Лаутаро (0:1)
Терраччиано Пьетро•Фараони Марко•Мартинес Лукас II•Раньери Лука•Паризи Фабьяно90' (Миленкович Никола (90') •Мело Артур46' (Лопес Максим (46') •Дункан Альфред83' (Мандрагора Роландо (83') • 90'Иконе Жонатан 45'61' (Гонсалес Николас (61') •Бельтран Лукас83' (Барак Антонин (83') •Бонавентура Джакомо•Нзола М'Бала
Зоммер Янн• 76'Павар Бенжамен 82'83' (Биссекк Янн-Аурель (83') •Де Врей Стефан•Бастони Алессандро 42'61' (Дюмфрис Дензел (61') •Дармиан Маттео61' (Ачерби Франческо (61') •Фраттези Давиде•Аслани Кристьян•Мхитарян Генрих•Аугусто Карлос•Тюрам Маркус61' (Арнаутович Марко (61') •Мартинес Лаутаро78' (Санчес Алексис (78')
28 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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