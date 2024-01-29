«Фиорентина» упустила шанс остановить «Интер»

В центральном матче 19-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» могла притормозить «Интер». Команды резво стартовали, флорентийцы начали коллекционировать офсайды, а соперник после пристрелки открыл счет. Подача с углового к ближней штанге, и Лаутаро Мартинес в жесткой борьбе головой пробил под перекладину - 0:1. Под конец игры спорный пенальти в ворота «Интера» - Янн Зоммер на выходе сыграл кулаком в мяч и коснулся соперника, судья указал перстом на 11 метров. Николас Гонсалес пробил несильно и левее центра ворот, а голкипер легко парировал.

«Интер» вернулся на вершину таблицы и опережает «Ювентус» на очко, имея матч в запасе. «Фиалки» делят пятое место.