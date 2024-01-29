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«Сречан Рождендан» - «Ювентус» поздравил Влаховича с днём рождения

29 Января 2024 • 00:34 Комментировать

Лидеру атак туринского «Ювентуса», Душану Влаховичу, исполнилось двадцать четыре года. Пресс-служба туринского клуба поздравила Влаховича с днем рождения, опубликовав соответствующее сообщение на сербском языке.

«Сречан Рождендан», было написано в сообщении, что буквально означает «счастливого дня рождения». Напомним, что Влахович забил в январе шесть мячей, лишь один гол не дотянув до январского рекорда Криштиану Роналду.

Между тем бывший клуб Влаховича, «Фиорентина», сражается в настоящий момент с миланским «Интером». Следите за игрой в нашей онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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