​Бергоми: «Я был неправ в отношении де Кетеларе»

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе проводит нынешний сезон в «Аталанте» и своей игрой он постепенно восстанавливает свое реноме. Все чаще критиковавшие его в прошлом специалисты берут свои слова обратно и меняют отношение к Шарлю. В этот раз это поспешил сделать Джузеппе Бергоми - бывший ветеран «Интера».

- Я должен извиниться перед ним. Не сомневался в его технических навыках, но был уверен, что переход ничего не изменит для него. Но Гасперини посрамил меня, подобрав к нему ключ. Де Кетеларе понял, что ему нужно меняться, признал это - и добился прогресса, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.