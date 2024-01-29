Лаутаро сравнялся с Икарди по голам, забитым за «Интер»

Капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес сравнялся с Мауро Икарди в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Аргентинский форвард открыл счёт на 14-й минуте поединка против «Фиорентины». По данным Football Italia, это 124-й забитый мяч Мартинеса в составе «нерадзурри». Таким образом, игрок настиг своего соотечественника Мауро Икарди – они делят восьмое место в рейтинге бомбардиров «Интера».

Для достижение показателя в 124 гола Лаутаро потребовалось 266 матчей, в то время как Икарди провёл 219 поединков.

Лидером рейтинга остаётся Джузеппе Меацца – 284 гола.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Фиорентина» – «Интер».