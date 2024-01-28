​Сарри досрочно покинул стадион по личным причинам

В двадцать втором туре итальянского чемпионата Серии А «Лацио» не сумел переиграть «Наполи», команды разошлись по нулям. Маурицио Сарри, наставник «Лацио», не стал досматривать матч против своего бывшего клуба и покинул стадион досрочно. Впрочем, как уточняет сайт поклонников «Лацио» cittaceleste.it, причиной являются личные проблемы - а точнее, происшествие семейного характера. Вскоре станут известны детали.

В следующем туре итальянского чемпионата «Лацио» предстоит сыграть на выезде с «Аталантой», это случится четвертого февраля, в следующее воскресенье.