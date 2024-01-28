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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Мы не должны думать о положении в таблице»

28 Января 2024 • 22:59 Комментировать
Фиорентина
0:1
Интер Милан
1 4.20 X 3.75 2 1.88
1-й тайм

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал интервью перед началом матча против «Фиорентины».

«Нерадзурри» имеют возможность вернуться на первую строчку в турнирной таблице: «Ювентус» не смог победить во вчерашнем матче с «Эмполи» (1:1), и теперь отставание «Интера» от туринцев составляет два очка при двух матчах в запасе (включая сегодняшний).

«Мы должны полностью сосредоточиться на себе и не думать о положении в таблице. Сегодня нам предстоит провести очень трудную игру против отличной команды, которая уже показала себя в Серии А, Кубке Италии и Лиге конференций», – сказал Индзаги в предматчевом интервью DAZN.

Следить за поединком «Фиорентина» – «Интер» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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Интер Милан Ювентус Фиорентина Симоне Индзаги ещё теги

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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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