Симоне Индзаги: «Мы не должны думать о положении в таблице»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал интервью перед началом матча против «Фиорентины».

«Нерадзурри» имеют возможность вернуться на первую строчку в турнирной таблице: «Ювентус» не смог победить во вчерашнем матче с «Эмполи» (1:1), и теперь отставание «Интера» от туринцев составляет два очка при двух матчах в запасе (включая сегодняшний).

«Мы должны полностью сосредоточиться на себе и не думать о положении в таблице. Сегодня нам предстоит провести очень трудную игру против отличной команды, которая уже показала себя в Серии А, Кубке Италии и Лиге конференций», – сказал Индзаги в предматчевом интервью DAZN.

Следить за поединком «Фиорентина» – «Интер» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.