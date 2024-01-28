​Маццарри: «Я доволен»

Итальянский «Наполи» сыграл в Риме с «Лацио» в рамках двадцать второго тура Серии А, подопечные Вальтера Маццарри выстояли против играющего в атакующем стиле соперника - 0:0. Маццарри прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Я доволен итогами матча, зная силу и напор «Лацио». У нас были потери в составе, были игроки, которые давно не играли - но справились. Я доволен тем, что увидел, матч был тестом для них и они справились, - цитирует слова наставника неаполитанского клуба calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» примет «Верону».