Костакурта: «Не думал, что «Эмполи» забьёт «Ювентусу»

Туринский «Ювентус» потерял очки в очередном, двадцать втором туре итальянского чемпионата, это случилось после ничьей с «Эмполи». Большую часть матча туринцы провели в меньшинстве, но даже так, они не должны были пропускать - так считает бывший ветеран итальянского футбола Алессандро Костакурта:

- После гола Влаховича я не думал, что «Ювентус» пропустит. Учитывая форму «Эмполи», учитывая оборону «Ювентуса» с такими игроками, как Бремер, я считаю это неожиданным результатом, - цитирует слова Костакурты Juvenews.eu.

Сейчас туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.