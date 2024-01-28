​Матри: «Не удивлюсь, если Осимхен окажется в «Ювентусе»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессандро Матри считает, что нигерийский форвард Виктор Осимхен может оказаться в «Ювентусе». Виктором интересуются и клубы из Англии, но он, полагает Матри, может предпочесть остаться в Италии, которая больше подходит ему по социально-общественным параметрам.

- Если Влаховича продадут за 70 миллионов евро, то я не удивлюсь, если ему на замену приобретут Осимхена. «Ювентусу» не привыкать к таким трансферам, помните, как они купили у «Наполи» Игуаина? - вспоминает Матри, слова которого цитирует Juvenews.Eu.

Влахович выступает за «Ювентус» с начала 2022 года.