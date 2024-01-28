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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» объявил состав на матч с «Фиорентиной»

28 Января 2024 • 21:46 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 4.20 X 3.75 2 1.88
Через 0 ч. 52 мин.

В воскресенье вечером в чемпионате Италии пройдёт матч между «Фиорентиной» и «Интером». Наставник миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дармиан, Фраттези, Асслани, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Фиорентина» - «Интер» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Интер» (51 очко) обойдёт «Ювентус» (53 очка) на вершине турнирной таблицы Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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