​«Интер» объявил состав на матч с «Фиорентиной»

В воскресенье вечером в чемпионате Италии пройдёт матч между «Фиорентиной» и «Интером». Наставник миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дармиан, Фраттези, Асслани, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Фиорентина» - «Интер» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Интер» (51 очко) обойдёт «Ювентус» (53 очка) на вершине турнирной таблицы Серии А.