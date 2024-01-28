«Ювентус» отказался продать Соуле в «Аль-Иттихад»

Генеральный директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци заявил, что туринский «Ювентус» отказался продать вингера Матиаса Соуле, который выступает в аренде в его клубе, в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии за 30 миллионов евро.

«Аль-Иттихад» хочет подписать Матиаса Соуле, но «Ювентус» отклонил предложение. У нас нет шансов, чтобы это произошло, Матиас хочет остаться в Италии», - приводит слова Анджелоцци пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. Его соглашение с «Ювентусом» рассчитано до лета 2026 года.