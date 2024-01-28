«Монца» удержала победный счёт в матче с «Сассуоло»

В 22-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Сассуоло». На 22-й минуте Дани Мота метким ударом завершил позиционную атаку хозяев, но гол не засчитан - вне игры. Вскоре уже Мота ассистировал Андреа Колпани, голевой удар которого состоялся по всем правилам, - 1:0. В целом гости чаще угрожали воротам противника, но реальных моментов больше не было.

«Монца» делит 11-е место, соперник - 15-й.