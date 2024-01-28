«Монца» удержала победный счёт в матче с «Сассуоло»

В 22-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Сассуоло». На 22-й минуте Дани Мота метким ударом завершил позиционную атаку хозяев, но гол не засчитан - вне игры. Вскоре уже Мота ассистировал Андреа Колпани, голевой удар которого состоялся по всем правилам, - 1:0. В целом гости чаще угрожали воротам противника, но реальных моментов больше не было.
«Монца» делит 11-е место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Колпани Андреа31'
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило•Мари Пабло•Кальдирола Лука87' (Иццо Армандо (87') •Биринделли Самуэле•Чиурриа Патрик•Акпа-Акпро Жан-Даниэль 42'46' (Бондо Варрен (46') •Пессина Маттео88' (Бетелла Давиде (88') •Колпани Андреа77' (Дзербин Алессио (77') •Карбони Валентин57' (Джурич Милан II (57') •Мота Дани
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II• 68'Нето Руан• 90'Феррари Джанмарко•Дойг Джош90' (Сейде Эмиль Конрадсен (90') •Болока Даниэль78' (Липани Лука (78') •Энрике Матеус• 43'Кастильехо Самуэль46' (Мулаттьери Самуэле (46') •Торстведт Кристиан72' (Вольпато Кристиан (72') •Лорьенте Арман46' (Вити Маттиа (46') •Пинамонти Андреа
28 января. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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