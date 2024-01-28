«Верона» с «Фрозиноне» обменялись голами

«Верона» с «Фрозиноне» противостояли друг другу в 22-м туре Серии А. На 35-й минуте хозяева заработали пенальти, проверка затянулась, и в итоге Ондрей Дуда не смог переиграть вратаря с точки. На 45-й минуте еще один 11-метровый, на сей раз Томаш Суслов наносил удар и открыл счет в матче, при этом голкипер снова был близок к спасению. После перерыва Энцо Барренечеа набросил мяч к воротам, и Кайо Жорже головой забил в упор - 1:1.

В итоге команды набрали по очку. Хозяева делят третье место с конца, соперник - 13-й.