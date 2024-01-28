«Верона» с «Фрозиноне» обменялись голами

«Верона» с «Фрозиноне» противостояли друг другу в 22-м туре Серии А. На 35-й минуте хозяева заработали пенальти, проверка затянулась, и в итоге Ондрей Дуда не смог переиграть вратаря с точки. На 45-й минуте еще один 11-метровый, на сей раз Томаш Суслов наносил удар и открыл счет в матче, при этом голкипер снова был близок к спасению. После перерыва Энцо Барренечеа набросил мяч к воротам, и Кайо Жорже головой забил в упор - 1:1.
В итоге команды набрали по очку. Хозяева делят третье место с конца, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Суслов Томаш45'
|59'Жорже Кайо (1:1)
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел•Кабаль Хуан 86'88' (Винагре Рубен (88') •Дуда Ондрей81' (Хуан Мануэль Крус (81') •Сердар Суат 45'63' (Тавшан Элаис (63') •Фолоруншо Майкл•Суслов Томаш•Лазович Дарко63' (Анри Тома (63') •Нослин Тейяни81' (Силва Даниэл (81')
Турати Стефано•Джелли Франческо•Романьоли Симоне•Околи Меме•Брешианини Марко•Бурабия Мехди46' (Геджемис Фарес (46') •Барренечеа Энцо•Харрауи Абдау 31'83' (Рейньер Жезус (83') •Соуле Матиас90' (Монтеризи Иларио (90') •Жорже Кайо83' (Хеддира Валид (83') •Сек Демба70' (Маццители Лука (70') 90'
28 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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