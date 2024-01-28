Алейников рассказал, с чем связан прогресс Миранчука в Италии

Экс-игрок «Ювентуса» Сергей Алейников поделился комментарием об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше ему доверять. В таких обстоятельствах игрок раскрывается», — приводит слова Алейникова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что Миранчук принял правильное решение, что не стал возвращаться в московский «Локомотив».

В нынешней кампании 28-летний полузащитник появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых трижды поразил ворота соперников. Помимо этого, на счету Миранчука пять ассистов.