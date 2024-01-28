​Авторитетный итальянский журналист подтвердил интерес «ПСЖ» к Леау

Как мы уже сообщали, на услуги португальского нападающего Рафаэля Леау появился неожиданный претендент - французский «ПСЖ». Ранее Леау уже играл во Франции, но тогда это было в составе «Лилля». Авторитетный итальянский журналист Маттео Моретто прокомментировал и подтвердил слухи, уточнив, что переговоры пока что не ведутся.

- «ПСЖ» заинтересован в Рафаэле Леау, он в приоритете. Но сейчас никакие переговоры еще не идут. Выкуп португальца стоит 175 миллионов евро. Леау в курсе этого интереса к нему, - написал в социальных сетях Моретто.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.