​Сакки: «Ювентус» должен был обыгрывать «Эмполи» и вдесятером

Туринский «Ювентус» потерял очки в игре с «Эмполи», команда Массимилиано Аллегри рано осталась вдесятером, в результате чего не смогла переиграть соперника. Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что туринский клуб обязан был справляться с «Эмполи» даже в меньшинстве:

- Неожиданный результат. Кто мог подумать, что в разгар гонки за «Интером» «Юве» потеряет два очка дома с «Эмполи»? Один лишь Влахович стоит как вся их команда. Но в футболе нет ничего невозможного. Меньшинство - не оправдание, команды такого уровня все равно должны побеждать, - цитирует слова Сакки Juvenews.eu.