«Дженоа» добыл волевую победу в матче с «Лечче»

«Дженоа» и «Лечче» на равных играли в воскресном матче Серии А. На 18-й минуте у гостей пенальти бил Никола Крстович, в итоге сэйв вратаря. И все же он добился успеха на 31-й минуте. После его удара мяч срикошетил в сетку. Альберт Гудмундссон со штрафного направил мяч в перекладину, а Матео Ретеги в упор добил мяч головой. Калеб Экубан не смог переиграть голкипера в отличной ситуации. Вскоре он же атаковал с лета, и мяч оказался в сетке - 2:1.

Удачная серия «Дженоа» продолжается, команда вышла на чистое 11-е место. Противник - 14-й.