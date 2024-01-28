«Дженоа» добыл волевую победу в матче с «Лечче»

«Дженоа» и «Лечче» на равных играли в воскресном матче Серии А. На 18-й минуте у гостей пенальти бил Никола Крстович, в итоге сэйв вратаря. И все же он добился успеха на 31-й минуте. После его удара мяч срикошетил в сетку. Альберт Гудмундссон со штрафного направил мяч в перекладину, а Матео Ретеги в упор добил мяч головой. Калеб Экубан не смог переиграть голкипера в отличной ситуации. Вскоре он же атаковал с лета, и мяч оказался в сетке - 2:1.
Удачная серия «Дженоа» продолжается, команда вышла на чистое 11-е место. Противник - 14-й.
Протокол игры
|31'Крстович Никола (0:1)
|(1:1) Ретеги Матео70'
|(2:1) Экубан Калеб76'
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Бани Маттиа•Васкес Хоан•Фольякко Алессандро90' (Маттурро Алан (90') •Торсби Мортен46' (Сабелли Стефано (46') •Малиновский Руслан•Стротман Кевин•Спенс Джед46' (Экубан Калеб (46') •Ретеги Матео90' (Бохинен Эмиль (90') •Гудмундссон Альберт
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино90' (Пьеротти Сантьяго (90') •Каба Мохамед90' (Гонсалес Хоан (90') •Рамадани Юльбер• 90'Уден Реми73' (Рафья Хамза (73') •Алмквист Понтус•Крстович Никола 57'64' (Пикколи Роберто (64') •Сансоне Никола64' (Банда Ламек (64')
28 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
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