Мостовой: Миранчук кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Эксперт надеется, что у Миранчука получится закрепиться в основе и продолжить забивать мячи.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых три раза смог поразить ворота соперников и записал на свой счет пять результативных передач.