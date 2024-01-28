​«Милан» не забил два пенальти за матч - в Серии А такого не случалось с 2016 года

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Болонью», при этом его игроки дважды промазали с пенальти - сперва это сделал Оливье Жиру, а затем его соотечественник Тео Эрнандес, который пробил в штангу.

Как оказалось, в последний раз одна команда не забивала два пенальти за матч Серии А аж в 2016 году - тогда так не повезло игрокам «Карпи», которые встречались с «Лацио».

Также следует заметить, что за последние три сезона голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски отразил не менее четырех пенальти, что является лучшим действующим результатом в Серии А.