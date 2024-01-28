​«ПСЖ» нацелился на звёздного игрока из Серии А

«ПСЖ» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает Telefoot, гранд французской Лиги 1 твёрдо намерен подписать в летнее трансферное окно нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

Леау входит в тройку самых дорогих футболистов чемпионата Италии по версии Transfermarkt – форварда оценивают в 90 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Леау провёл 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач на партнёров.

Стоит отметить, что летом из «ПСЖ» может уйти звёздный Килиан Мбаппе – форварда продолжают активно связывать с «Реалом».