Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Миранчук стал важным игроком для Гасперини»

28 Января 2024 • 13:51 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
04.02 20:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Итальянский специалист считает, что российскому футболисту удалось стать важным игроком для команды из Бергамо, несмотря на не самое удачное начало сезона.

«Миранчук уже стал важным игроком для Гасперини, потому что много играет. Вчера я был на стадионе на их матче и увидел, что с каждой игрой Алексей становится увереннее в себе», — цитирует Карреру «Чемпионат».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Массимо Каррера Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Января
13:42
Черевченко: «Миранчук выиграл конкуренцию в «Аталанте»
09:58
Шалимов: «Миранчуку нужна стабильность»
27 Января
21:28
Тарханов: «Гасперини верит в Миранчука»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
9 мин
Дженоа Дженоа
Лечче Лечче
0
0
2.05 3.15 4.10
Видео
28.01.24 в 17:00
Верона Верона
Фрозиноне Фрозиноне
2.25 3.35 3.25
Видео
28.01.24 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.31 3.45 3.05
Видео
28.01.24 в 20:00
Лацио Лацио
Наполи Наполи
2.50 3.25 2.90
Видео
28.01.24 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
4.20 3.55 1.87
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
13:51 · Италия. Серия А
Каррера: «Миранчук стал важным игроком для Гасперини»
13:42 · Италия. Серия А
Черевченко: «Миранчук выиграл конкуренцию в «Аталанте»
09:58 · Италия. Серия А
Шалимов: «Миранчуку нужна стабильность»
05:56 · Италия. Серия А
​«Барселона» заинтересовалась молодым защитником «Милана»
04:55 · Италия. Серия А
​Орсолини пояснил, как забил пенальти Меньяну
04:38 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Болонья» справедливо получила очко»
03:47 · Италия. Серия А
​Монтоливо: «О Скудетто можно забыть»
03:22 · Италия. Серия А
​Раванелли: «Интер» и «Ювентус» сыграют закрыто»
03:18 · Италия. Серия А
​Мотта прокомментировал будущую отставку Хави
03:11 · Италия. Серия А
​Мотта: «Мои парни продемонстрировали свои качества»
03:03 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Давно ждал свой первый гол на «Сан-Сиро»
02:59 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Леау сказал, что следующий пенальти будет бить он»
02:46 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Были хорошие моменты, были и не очень хорошие»
02:42 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Горькая ничья»
00:51 · Италия. Серия А
«Милан» не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за всё время сбора статистики
Все новости
Рекомендуем