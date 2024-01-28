Каррера: «Миранчук стал важным игроком для Гасперини»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Итальянский специалист считает, что российскому футболисту удалось стать важным игроком для команды из Бергамо, несмотря на не самое удачное начало сезона.

«Миранчук уже стал важным игроком для Гасперини, потому что много играет. Вчера я был на стадионе на их матче и увидел, что с каждой игрой Алексей становится увереннее в себе», — цитирует Карреру «Чемпионат».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.