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Чемпионат Италии. Серия А

Черевченко: «Миранчук выиграл конкуренцию в «Аталанте»

28 Января 2024 • 13:42 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
04.02 20:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0) Миранчук отметился победным голом. По мнению Черевченко, российский футболист сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе команды из Бергамо.  

«Алексей игрового времени добился трудом. Гасперини тренер с именем: он будет ставить в основу тех футболистов, которые сильнее на данной позиции. Наверное, Алексей выиграл у партнёра по команде конкуренцию», — цитирует Черевченко «Чемпионат».  

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провёл 12 матчей, в которых сумел забить два гола и отдать две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
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