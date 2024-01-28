Черевченко: «Миранчук выиграл конкуренцию в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0) Миранчук отметился победным голом. По мнению Черевченко, российский футболист сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе команды из Бергамо.

«Алексей игрового времени добился трудом. Гасперини тренер с именем: он будет ставить в основу тех футболистов, которые сильнее на данной позиции. Наверное, Алексей выиграл у партнёра по команде конкуренцию», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провёл 12 матчей, в которых сумел забить два гола и отдать две результативные передачи.