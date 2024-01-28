Шалимов: «Миранчуку нужна стабильность»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (2:0) Миранчук отметился победным голом.

«Алексею Миранчуку нужна стабильность. Мы видим, что он набрал хорошую форму и приносит результат – отдаёт голевые передачи, забивает. Это надо продержать, в этом сложность», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. На сегодняшний день команда из Бергамо занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 21 проведённом матче.