​«Барселона» заинтересовалась молодым защитником «Милана»

Каталонская «Барселона» славится своей школой молодых игроков, но скауты клуба не брезгуют просматривать и чужую молодежь - в том числе и в Италии. В сферу их внимания попал Ян-Карло Шимич - сербский центральный защитник итальянского «Милана», который не так давно дебютировал в «Милане» и даже успел забить в его составе свой первый мяч. Как уточняет Fichajes, каталонский клуб зондирует возможность приобретения Шимича, возможно, уже летом.

Напомним, что «Милан» и «Барселона» сейчас занимают третьи места в турнирных таблицах своих чемпионатов - итальянского, и, соответственно, испанского.