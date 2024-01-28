​Орсолини пояснил, как забил пенальти Меньяну

В игре «Милана» и «Болоньи» были назначены три пенальти - «Милан» не забил оба своих удара, а вот Риккардо Орсолини свою попытку реализовал, хотя Майк Меньян угадал угол удара и даже почти достал мяч. После игры Орсолини пояснил, как пробил Меньяна.

- Мне не хватало гола в ворота «Милана», надеюсь, он не будет последним. Этот гол подоспел в очень нужный момент, нас прижимали и давили, но нам удалось спасти матч. Это важно. Меньян - толстый и сильный вратарь. Я старался не смотреть на него, он хотел, чтобы я посмотрел на него. Я хорошо ударил, - цитирует слова Орсолини pianetamilan.it.