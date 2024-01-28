​Костакурта: «Болонья» справедливо получила очко»

Итальянский «Милан» не сумел переиграть «Болонью» в очередном туре итальянского чемпионата Серии А, клуб Стефано Пиоли сыграл вничью - 2:2. Итоги матча прокомментировал бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта, он считает, что «Болонья» заслужила получить очко.

- Матч был уравновешенным. Во втором тайме «Милан» прибавил, но не очень убедительно. Ведь владение мячом было 50. на 50, так что все справедливо, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Фрозиноне». Сейчас команда Пиоли занимает третье место в турнирной таблице Серии А.